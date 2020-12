AliExpress va sauver Noël : vous aussi tentez le challenge "Christmas gift pass along"

AliExpress vient en aide au Père Noël

AliExpress est désormais connu mondialement pour sa grande variété de produits (mode, beauté, maison, déco...), la qualité de ses articles, un rapport qualité/prix imbattable, la confiance qu'on peut lui accorder grâce à sa transparence et à sa protection du consommateur ou encore ses délais de livraison ultra rapides. Pour Noël, le site va de nouveau faire fonctionner sa magie !

Malgré la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus, AliExpress veut que tout le monde retrouve le sourire le 25 décembre 2020. Pour y arriver, le site va remplir de cadeaux les dessous des sapins et les chaussettes accrochées aux cheminées. Parce que même si le Père Noël ne pourra pas se déplacer dans son traineau avec ses rennes (en raison de la Covid-19), on peut compter sur AliExpress pour sauver Noël ! La marketplace mondiale du groupe Alibaba sait à quel point tout le monde mérite d'avoir un cadeau. Du coup, le site va aider le Père Noël. Comment ? En lançant sa campagne de Noël 100% digitale "Christmas gift pass along". Son but ? Permettre au monde entier d'avoir des cadeaux originaux et de qualité, livrés à temps pour le jour J.

Vous aussi, tentez le challenge "Christmas gift pass along" !

Pour remplacer les rennes du Père Noël, 220 influenceurs ont été volontaires aux côtés d'AliExpress. Sur leurs comptes Instagram, ils posteront une vidéo du challenge "Christmas gift pass along". Le principe ? Ils s'y montrent en train d'ouvrir leur porte d'entrée et de recevoir un cadeau d'AliExpress. Ils l'ouvrent, le découvrent le sourire aux lèvres et gardent l'emballage. Celui-ci servira pour un autre cadeau qu'ils auront choisi sur le site internet. Les stars des réseaux vont alors lancer leurs cadeaux de Noël en l'air pour l'envoyer à une autre personne.

Le challenge "Christmas gift pass along" se lance sur le site AliExpress, mais aussi sur l'application et sur les comptes Instagram et Facebook officiels. Et vous aussi vous pouvez y participer ! Essayez-vous au challenge d'AliExpress en postant votre vidéo sur votre compte. Faites votre propre version du "Christmas gift pass along" et faites un voeu dans la "wishing pool". Vous pourrez ainsi tenter de gagner l'un des 50 cadeaux mis en jeu par AliExpress ! A noter que le tirage au sort sera organisé le 25 décembre 2020 et les gagnants seront annoncés sur le site. A vous de jouer !

Publi-communiqué