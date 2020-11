AliExpress Stories : Nathanyel nous raconte ses coups de coeur et ses bons plans

Nathanyel, fan de la rubrique déco d'AliExpress

Dans notre série d'AliExpress Stories, découvrez Nathanyel. Influenceur de métier, il est surtout un consommateur régulier d'AliExpress. Lui qui a fait des études de psychologie est passionné par la photographie et par la décoration d'intérieur. Et dans sa vie de tous les jours, AliExpress l'aide beaucoup à pouvoir réaliser ses envies.

"La décoration c'est la rubrique que j'adore le plus" a-t-il avoué. L'un de ses achats préférés ? "Un néon LED lumineux", "ça coûte pas cher, ça apporte une vraie petite touche perso". En plus, avec le reconfinement, Nathanyel pense déjà à ses prochains produits de déco à shopper sur AliExpress : "Avec ce nouveau confinement, je pense que ça va être l'occasion de pouvoir encore un peu repenser son intérieur".

Nathanyel a d'ailleurs beaucoup acheté sur AliExpress lors du premier confinement. Son bon plan ? "Je voulais absolument des petits marques noirs" chirurgicaux pour ne pas avoir les bleus comme tout le monde. Et "ils ont fait fureur" parce qu'ils sont pas chers, que tout le monde en a besoin en temps de pandémie et qu'ils permettent d'aller avec toutes vos tenues. Et s'il fait confiance à AliExpress depuis plus de 3 ans, c'est parce qu'il y a une sécurité de l'acheteur et qu'il n'a jamais eu aucun problème. Avec AliExpress, "je clique, j'achète, je reçois".

Publi-communiqué