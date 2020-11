AliExpress Stories : Matthew nous donne ses habitudes shopping et ses découvertes

Matthew : pulls de Noël, art... Tous ses bons plans sur AliExpress

Dans la série AliExpress Stories, découvrez le témoignage de Matthew. L'influenceur qui a démarré son compte Instagram à New York avant de revenir vivre en France achète dans toutes les catégories sur AliExpress. Il a par exemple shoppé "une petite enceinte", "que j'aime, que j'adore, que je connecte en Bluetooth à mon téléphone" et "je l'emmène littéralement partout" a-t-il avoué. Elle lui permet de se sentir chez lui partout grâce à ses playlists. Mais Matthew a aussi acheté des objets plus atypiques sur le site, comme des toiles. "J'ai découvert l'art sur AliExpress", "la reproduction de toiles" et "il y a de très beaux tableaux, surtout si vous aimez l'art un peu moderne, un peu abstrait" a-t-il indiqué. Il aime particulièrement les Livestreaming d'influenceurs sur AliExpress. Cette nouveauté est géniale selon lui, car "c'est cool d'avoir un avis clair, franc, de quelqu'un qui a fait l'expérience de l'objet".

Matthew a aussi révélé avoir une énorme wishlist pour le 11 novembre 2020, alias le Double 11 sur AliExpress : "C'est toujours un rendez-vous que je ne rate jamais", le "11 novembre, soyez sur AliExpress". Autre grand moment de l'année pour lui sur le site, c'est Noël. Chaque année sur AliExpress, "j'achète mon 'pull moche de Noël', mon 'ugly sweater'. Et je le porte à chaque fois à Noël". Et pour le reconfinement aussi, il sera sur le site. Pendant le premier confinement, il a précisé que c'est sur AliExpress "où j'ai trouvé les masques", "à une époque où il était impossible d'en trouver ailleurs".

Quel rôle joue AliExpress dans ton quotidien ? Qu'est-ce-que tu aimes le plus sur AliExpress ? Que penses-tu des livestreams AliExpress avec les influenceurs ? Pourquoi tu fais confiance à AliExpress ? Quel était ton dernier achat sur AliExpress ? Comment tu fais ton shopping ? Découvrez vite toutes les réponses de Matthew dans la vidéo ci-dessus !

Publi-communiqué