AliExpress Stories : Gaby OWL nous dévoile ses tips shopping et ses produits préférés

Gaby OWL adore les produits japonais qu'elle ne trouve que sur AliExpress

Dans notre série d'AliExpress Stories, découvrez Gaby OWL, diplômée de l'école d'ingénieurs de Polytechnique et en marketing digital. L'influenceuse qui se présente en "grande fan du Japon et de l'artistique asiatique" qui est aussi adepte de tatouages (elle ne compte plus les siens et s'est lancée elle-même dans le tatouage) ne peut plus se passer d'AliExpress. "C'est ma meilleure amie qui m'a présenté le site parce qu'elle commande tout le temps dessus" a-t-elle avoué, et depuis, Gaby OWL fait son shopping sur le site pour tout ce dont elle a besoin ou envie.

"Dans mon top recherches il y a Sailor Moon et tout ce qui est Ghibli" a-t-elle confié, elle qui ne se déplace jamais sans sa "coque Airpods Sailor Moon". "On me demande souvent où est-ce que je l'ai achetée" a même révélé Gaby OWL. Et AliExpress fait aussi plaisir à ses proches. C'est là qu'elle trouve la majorité des cadeaux qu'elle fait : "Pour mon copain, on achète beaucoup de One Piece". Il faut dire que les figurines et les produits dérivés des mangas et des animés, "c'est très difficile d'en trouver en France". Alors depuis qu'elle achète sur AliExpress, elle a enfin trouvé tous les objets qu'elle voulait. En plus, le "service client nickel", "s'il y a le moindre soucis, c'est répondu tout de suite", donc elle recommande le site à 100%.

