Alice Nevers saison 18 : le couple d'Alice et Marquand est-il en danger ? Marine Delterme répond

Purebreak : La nouvelle saison d'Alice Nevers est marquée par le retour de Mathieu (Alexandre Varga). Est-ce une idée de votre part ?

Marine Delterme : Je travaille à l'écriture et aux arches de la vie privée avec la directrice de collection. On a décidé ensemble que ça serait une bonne idée de faire revenir Mathieu et d'avoir une nouvelle saison autour de la famille afin de résoudre l'histoire de Paul, le fils d'Alice, qui n'a pas vu son père depuis très longtemps.

Alexandre Varga (Mathieu) avait peur d'interpréter un personnage trop négatif

Alexandre Varga a-t-il tout de suite accepté de revenir ?

Il a accepté tout de suite de revenir, mais il avait peur d'interpréter un personnage trop négatif. Il avait à coeur de jouer un père sensible après avoir eu le mauvais rôle dans les saisons précédentes. Il est parti en prison, il était en cavale. Ce côté sensible nous allait très bien parce que c'est ce qu'on voulait raconter. On voulait retrouver Mathieu avec de bonnes intentions avec son fils même si on ne sait pas réellement qui il est devenu.

Pourquoi s'est-il absenté autant de temps ?

Parce qu'on est parti sur d'autres arches de vie privée. J'avais envie d'autres histoires, dont une saison où je réparais une enquête ratée jeune juge. Je voulais réparer mon passé. Ce n'est pas lui qui ne voulait pas revenir ou nous, c'est juste qu'on n'avait pas encore eu l'idée de faire une saison autour de la famille. Et là, il fallait une intrigue forte avec du suspense. On avait un peu peur de ne pas réussir à créer quelque chose de fort avec le retour de Mathieu en parallèle des enquêtes. Et puis, on a réussi à trouver une intrigue forte avec de l'émotion, de l'intimité et de l'humain.

Dans quel état d'esprit est Alice avec son ex Mathieu ?

Il reste dangereux pour Alice parce qu'elle ne connaît pas réellement ses intentions et elle a du mal à les comprendre, elle ne sait pas non plus avec qui il vit. Il voit peut-être des gens peu fréquentables. Voilà pourquoi elle est réticente à l'idée de lui laisser leur fils Paul.

Le couple de Marquand et Alice est toujours en danger

Peut-elle encore avoir des sentiments pour lui ?

C'est ouvert. C'est son premier amour, ils ont un lien très fort, il a disparu du jour au lendemain, c'est une vraie blessure pour Alice. Elle n'a pas eu le temps de lui dire au revoir et n'a pas voulu partir avec lui. Le choc des retrouvailles est très fort et puissant. Evidemment qu'elle a plein de sentiments pour lui.

Le couple d'Alice et Marquand est-il en danger ?

Il est toujours en danger, comme tous les couples. C'est une vraie aventure. Par contre, il y a une très belle surprise en fin de saison par rapport à ce couple. Ca va étonner tout le monde et ça sera une bouffée d'oxygène. On a tourné trois jours à Noirmoutier avant le confinement. On a été arrêté le 15 mars et c'est une chance d'avoir eu ces mois de confinement entre les deux parce qu'on était tous très heureux de se retrouver pour finaliser ce double épisode fin août. Ca nous avait manqué tout ça.

Quelle est la suite pour le triangle amoureux ?

On va toujours trouver des nouvelles aventures. En fin de saison, on se demande ce qu'on peut imaginer de fort pour la saison d'après. C'est pour ça qu'on dure autant. On ne lâche rien, on cherche toujours à s'étonner nous-mêmes et à étonner les téléspectateurs.

Comment Alice va-t-elle réussir à gérer sa vie de famille, son couple, son métier, les enquêtes... ?

Les femmes sont héroïques parce qu'elles gèrent une vie de famille, une vie amoureuse et un travail. Là où c'est compliqué pour Alice cette saison, c'est qu'elle va s'enfermer dans le mensonge. A force de ne pas vouloir blesser Mathieu et Marquand, elle va se retrouver en porte à faux. Elle veut faire plaisir à tout le monde, mais c'est complexe. L'amour qu'elle a avec ses deux hommes est très différent. Ce sont surtout les enfants qui sont mis à mal.

Et Paul et Hada, comment vont-ils gérer la situation ?

Paul est très secoué et le fait de le voir retrouver ses parents rouvrent une blessure chez Hada qui a été adoptée. Il y a une problématique assez forte avec elle qui décompense un peu. Hada se sent seule et isolée sans son petit ami parti en Province. On est plus axé sur les enfants cette saison, comment réunir cette famille recomposée, comment vivre ensemble en respectant l'autre.

Alice va prendre une décision très forte par rapport à sa vie de famille

Les deux derniers épisodes seront consacrés au couple Alice et Marquand, que pouvez-nous dire sur leur futur week-end en amoureux ?

Alice et Marquand partent en amoureux pour se retrouver après cette saison difficile avec les enfants. Ils partent sur l'île d'enfance de Marquand et vont se retrouver pris dans une histoire de meurtre et accusés de tous les côtés. Ca va être une autre manière d'enquêter parce que personne sait qui ils sont là-bas. Il y a beaucoup d'humour, de décontraction et en même temps beaucoup de drame. Ce double épisode est un vrai cadeau pour les téléspectateurs. Et puis, Alice va prendre une décision très forte par rapport à sa vie de famille.

Comme chaque saison, il y a des guests, comme Stéphane Plaza, Anthony Colette, Héloïse Martin... Est-ce important d'avoir des guests ?

C'est important parce que ça donne un petit plus aux téléspectateurs. C'est un cadeau de retrouver de Stéphane Plaza par exemple, qui n'a jamais tourné. Il sort de M6 pour venir sur TF1. Il joue un rôle qui lui correspond parfaitement, très humain et généreux. C'est agréable de découvrir des gens autrement. Les guests ont toujours des belles partitions à jouer parce que ce sont les rôles les plus intéressants. Ca nous fait plaisir de rencontrer des nouvelles têtes et d'échanger entre acteurs.

