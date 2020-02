Agression de Bassem Braiki : Sadek et l'un de ses complices présumés placés en détention provisoire

Agression de Bassem Braiki : Sadek et l’un de ses complices présumés placés en détention

Interpellés suite à l'agression de Bassem Braiki dans la nuit de lundi 10 à mardi 11 février 2020, Sadek et l'un de ses complices présumés ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour "violences aggravées par trois circonstances (usage ou menace d'une arme, réunion et préméditation) et vol aggravé" par le juge d'instruction.