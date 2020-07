5 preuves qu'Emma Watson (La Belle et la Bête) est une Princesse Disney dans la vraie vie

Elle chante si bien

Une Princesse Disney qui ne chante pas, est-ce vraiment une Princesse Disney ? Inutile de perdre votre temps à chercher la réponse idéale, la voici : c'est NON. Bonne nouvelle, Emma Watson sait justement chanter. La preuve, c'est elle qui donne réellement de la voix dans le film La Belle et la Bête, que ce soit sur Something There, Belle ou How Does a Moment Last Forever.

Là vous allez nous dire, "Bah oui c'est logique, c'est son personnage qui chante". Effectivement, sauf que ce n'est pas toujours le cas dans le monde du cinéma. De fait, Rami Malek n'a jamais imité Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, tandis que Marion Cotillard a effectivement pris des cours de chant mais faisait en réalité du playback pour La Môme, alors que Rebecca Ferguson a été remplacée par une participante de The Voice sur la chanson Never Enough dans The Greatest Showman.

Donc oui, on peut le dire, Emma Watson a absolument TOUS les talents possibles et imaginables. Notamment celui de nous faire tomber amoureux avec un simple regard...