"Vous êtes la honte du foot" : malgré le décès de la femme de l'entraîneur de Caen, son adversaire Sochaux refuse de reporter leur match, les supporters écoeurés

Le SM Caen en deuil...

C'est une triste nouvelle qui touche aujourd'hui le monde de la Ligue 2. Ce mercredi 11 janvier 2023, le club de Caen a annoncé le décès d'Armelle Moulin, l'épouse de Stéphane Moulin, l'entraîneur du club avant de lui apporter son soutien : "Les pensées du Président Olivier Pickeu, des actionnaires, de l'ensemble des salariés et des bénévoles du club vont à la famille et aux proches. En ce moment difficile, le Stade Malherbe Caen est plus que jamais uni derrière son entraîneur et ses enfants".

Un soutien qui devrait faire du bien à Stéphane Moulin, en retrait de ses fonctions depuis le 22 décembre dernier afin de rester auprès de sa compagne, mais une tragédie qui ne semble cependant pas émouvoir le FC Sochaux-Montbéliard, son futur adversaire. Et pour cause, on vient de l'apprendre, le club a tout simplement refusé de reporter son match contre l'équipe Caennaise programmé ce samedi 14 janvier à 15h, jour... des obsèques d'Armelle Moulin.

... le FC Sochaux-Montbéliard refuse de reporter un match

Tandis que la LFP avait proposé de décaler ce match le dimanche 15 janvier ou le lundi 16 janvier - ce qui avait été validé par beIN (diffuseur de la Ligue 2), le club de Sochaux ne s'est pas montré coopératif à ce sujet, ce qui aurait pu permettre au club de Caen d'être présent auprès de l'entraîneur dans ce moment si douloureux.

"Face à la nécessité de très vite devoir s'accorder sur une nouvelle programmation et au regard de ce que cela induit en terme d'organisation (et notamment la difficulté à mobiliser le personnel de contrôle et de sécurité adapté), le FCSM a dû malheureusement se résoudre à ce que le match se dispute le samedi 14 janvier à 15h", a-t-il expliqué dans un communiqué. A la place, "le club a proposé qu'une minute de silence soit observée avant la rencontre".

Les supporters sous le choc

Une décision surprenante et peu élégante, qui n'a pas manqué de faire réagir. Tandis que Pierre-Antoine Capton (co-propriétaire du SM Caen) a profité de son compte Twitter pour déplorer ce manque de respect, "Le football, c'est d'abord un jeu. Les clubs sont des familles. Malheureusement, tant que certains l'oublieront, on continuera à voir des comportements pathétiques. Merci pour le soutien de tous les autres clubs", les supporters de toute la France ont de leur côté critiqué une telle position.

"Dans 1 an, dans 10 ans ou dans 20 ans, quand il arrivera un drame à l'un des vôtres, personne n'aura oublié votre comportement à gerber de ce 12 janvier 2023. Faudra pas venir chialer. Vous êtes la honte du foot français. Quel manque d'humanité. Vous allez traîner ça des siècles", peut-on désormais lire sous le communiqué de Sochaux. Et des commentaires de ce genre, on ne les compte plus.

"Je ne vais pas insulter. Ça ne sert à rien d'insulter ce qui est inhumain" est également écrit sous le post initial, tout comme, "Vous êtes minables j'espère que vous resterez en L2 encore une éternité", "Une minute de silence ? Votre Majesté est trop bonne. Le peuple normand s'agenouille devant tant de sollicitude. C'est vrai que décaler le match pour que le club puisse soutenir son coach et sa famille, c'était trop demander" ou encore, "C'est tellement gênant et malaisant cette décision.. zéro respect et de compréhension dans ce moment difficile, pour un club comme Sochaux c'est triste".