"Il va passer en comparution immédiate" : le blogueur Aqababe placé en garde à vue après avoir provoqué Maes

Le blogueur Aqababe placé en garde à vue après avoir provoqué Maes

Une étrange affaire a éclaté hier soir et elle concerne Aqababe et Maes. Alors que le blogueur connu pour ses scoops dans la télé-réalité a ouvertement provoqué le rappeur et voulait en découdre, il est aujourd'hui placé en garde à vue. De nombreux détails ont été partagés sur son compte Instagram.

Aqababe s'est rendu à Sevran, la ville où vit Maes

Le blogueur entendu par la police Mais voilà que l'histoire vient de prendre un nouveau tournant. Alors qu'il était activement à la recherche de son ennemi, Aqababe s'est fait arrêter "sur le périphérique dans le 93". D'après son propre compte Instagram, ce dernier "est en garde à vue. (...) Aniss Aqababe voulait se venger de son kidnapping", peut-on lire sur la publication.

Le blogueur Aqababe est en garde à vue

Le blogueur est passé en comparution immédiate