Lego Star Wars - Joyeuses Fêtes (Disney+) : les anecdotes d'Anthony Daniels sur la saga culte (ITW)

"Je trouvais le rôle de C-3PO idiot"

"J'ai failli ne pas aller à l'audition" nous confie Anthony Daniels. "Je trouvais le rôle idiot. Il faut dire que je n'étais pas attiré par la science-fiction. Heureusement, on m'a forcé à m'y rendre et ma vie a changé dès que j'ai vu les peintures préparatoires pour le film de George Lucas." explique l'acteur qui ajoute : "J'ai écrit une autobiographie appelée I Am C-3PO. J'y parle des 11 films Star Wars. Vous y trouverez des anecdotes, des infos sur les coulisses, des passages sérieux, excitants et critiques aussi parfois. Elle vient d'être publiée en France. J'adore me lire en français. J'ai l'air tellement plus important et ce que je dis à l'air tellement plus beau".

Lego Star Wars : Joyeuses Fêtes est disponible sur Disney+