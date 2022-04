Les Gagnants : 3 bonnes raisons d'aller voir le film

2. Pour le casting

JoeyStarr, Alban Ivanov et AZ sont totalement dans leurs personnages. JoeyStarr joue à merveille la célébrité exaspérée par des fans chelous. En même temps, le rappeur de Suprême NTM avec Kool Shen est aussi un acteur hors pair. Cet artiste multi-casquettes qui est aussi passé par les planches a déjà prouvé plus d'une fois son talent d'acting (Le Bal des actrices de Maïwenn, Polisse de Maïwenn, L'amour dure trois ans de Frédéric Beigbeder, Les Seigneurs d'Olivier Dahan, Do Not Disturb d'Yvan Attal, Les Gorilles de Tristan Aurouet, Alibi.com de Philippe Lacheau...). Et une fois de plus, son jeu fait mouche.

Quant à Alban Ivanov et AZ, ils donnent tout pour incarner les boulets parfaits qui se retrouvent dans des situations hors du commun. Entre sa carrière dans le ciné (Les Mythos, Le Grand Bain, Le Sens de la fête ou encore Inséparables) et ses spectacles sur scène, Alban Ivanov a déjà montré son sens de l'humour en toutes circonstances, et une fois de plus il nous fait rire. Et l'humoriste AZ, après ses vidéos sur les réseaux et ses spectacles, fait lui aussi le show dans Les Gagnants.