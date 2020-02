Le Grand Oral sur France 2 : Vipulan, 16 ans, impressionne Kheiron

Il y a un an, France 2 lançait sur son antenne l'émission Le Grand Oral, un grand concours d'éloquence dans lequel on pouvait retrouver Norman, le fils de Valérie Damidot. La première édition était remportée par Bill, un étudiant de 25 ans. Ce mardi 4 février 2020, ce sont douze nouveaux candidats qui tentent leur chance.

Le Grand Oral revient avec un nouveau jury

Pour cette nouvelle édition, les téléspectateurs de France 2 découvriront de nouveaux candidats mais aussi un nouveau jury. Cette fois, en plus de Bertrand Périer et Caroline Vigneaux, on retrouvera Eric Dupond-Moretti, Isabelle Nanty et Kheiron. Leur but ? Juger les talents d'éloquence des candidats sélectionnés, toujours sous l'oeil de Laurent Ruquier qui anime l'émission.

Parmi ceux qui vont tenter leur chance, on retrouve Vipulan âgé de seulement 16 ans ! Ce dernier a déjà fait parler de lui puisqu'il est engagé dans la cause environnementale comme Greta Thunberg. Découvrez sans attendre dans notre diaporama un extrait exclusif de l'émission dans lequel Kheiron, très impressionné, réagit à la prestation de l'ado. Va-t-il convaincre le reste du jury et être sacré gagnant de cette nouvelle édition du Grand Oral ? Réponse ce mardi 4 février à partir de 21h05 sur France 2.

