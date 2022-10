L'horoscope de la semaine du 31 octobre 2022 : alerte grosse prise de tête pour ce signe

Chaque semaine, PRBK te donne les tendances de la semaine... selon les astres. Alors, que va-t-il se passer dans les prochains jours ? Après une semaine compliquée, les Taureaux reviennent en force tandis que les Vierge sont en mode love. Mais pour les Bélier, il va falloir prendre une décision pour survivre aux prochains jours...

L'horoscope de PRBK pour la semaine du 31 octobre 2022

Bélier : Si tu veux survivre à cette semaine, écoute seulement ton coeur et arrête de cogiter dans tous les sens.

Taureau : Ce week-end t'a bien remonté le moral. Tu as les idées plus claires, et tu ne vas pas hésiter à le crier haut et fort !

Gémeaux : Tu as tendance à trop idéaliser cette personne et malheureusement, tes attentes envers elle seront trop élevées. Mets-toi plutôt à sa place !

Cancer : C'est tout à fait normal d'être déçu(e) par les personnes les plus proches de nous. Mais ce n'est pas en te fermant à nouveau sur toi-même que tu te protègeras !

Lion : Tu étais réticent(e) à cette idée, pourtant quelqu'un t'a fait changer d'avis. Tu verras, ce changement te sera très bénéfique. Patience !

Vierge : Que tu sois en couple ou célibataire, tu as envie d'aimer à 100% et tu es prêt(e) à prendre tous les risques. Fonce !

Balance : Il faut avoir du courage pour se rendre compte qu'une situation n'est pas toujours la meilleure pour nous, et on te donne ce courage ! Ouvre les yeux.

Scorpion : Apprendre à reconnaître ses erreurs est le premier pas vers la réconciliation. Même si tu ne te sens pas coupable, essaye de comprendre ce qui ne va plus !

Sagittaire : Tu te sens prêt(e) à vaincre toutes tes peurs et à affronter tous les obstacles qui se présentent à toi cette semaine. Bravo !

Capricorne : Si tu penses que cette personne est faite pour toi, prends le temps de bien faire les choses. À vouloir aller trop vite, tu risques de brûler les étapes !

Verseau : La vie est courte et tu l'as enfin compris ! Rien ne sert de trop réfléchir quand le meilleur moyen de sortir la tête de l'eau est de profiter du moment présent.

Poissons : Tu es d'humeur très romantique et prêt(e) à faire certains sacrifices pour les personnes que tu aimes le plus. Profites-en !