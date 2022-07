Krypto et les Super-Animaux : qui double ce film d'animation à ne pas manquer ?

Vous aimez l'univers DC ? Vous avez vu tous les films de super-héros ? Et bien cette fois, c'est en film animé que les comics arrivent avec Krypto et les Super-Animaux, en salles dès ce mercredi 27 juillet. On y suit les aventures de Krypto, le super-chien de Superman qui va avoir la lourde mission de retrouver son maître, enlevé par le terrible Lex Luthor et son cochon d'inde maléfique : Lulu. Mais Krypto n'est pas seul pour cette mission à haut risque puisqu'il va s'entourer d'une bande d'animaux.

Voici les voix françaises de Krypto et les Super-Animaux

Au casting vocal de la version FR, vous allez pouvoir retrouver trois stars et pas des moindres ! A commencer par Soprano qui, pour la première fois, double un personnage dans un film animé ! Le chanteur incarne Chip, l'écureuil peureux. Dans Krypto et les Super-animaux, on retrouve aussi Muriel Robin dans le rôle de Lulu le cochon d'inde et... Denis Brogniart ! L'animateur de Koh Lanta prête sa voix au méchant Lex Luthor, personnage culte de l'univers DC.