Jason Derulo bientôt papa : sa petite amie Jena Frumes enceinte de leur premier enfant !

Le premier confinement, en mars 2020, n'a pas eu que des côtés négatifs. Pour preuve, il a permis à Jason Derulo de cartonner sur TikTok avec son single Savage Love ! Le chanteur s'est alors lancé de manière intense sur l'application, l'occasion pour ses abonnés de découvrir un peu plus la femme qui partage sa vie depuis un an environ.

Jason Derulo bientôt papa pour la première fois !

Jena Frumes et Jason Derulo se mettent souvent en scène ou s'éclatent à reproduire des chorégraphies, mais aujourd'hui, le mannequin et l'artiste se sont emparés de leurs réseaux sociaux pour annoncer une grande nouvelle : ils vont devenir parents de leur premier enfant ! Eh oui, Jena Frumes est enceinte de plusieurs mois déjà si l'on se fie à la taille de son baby bump dans la vidéo partagée par l'interprète de Goodbye : "Je ne pouvais pas être plus excité par ce nouveau chapitre dans nos vies", a-t-il posté en légende. De son côté, sa petite amie a simplement écrit : "Maman et papa".