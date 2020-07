Halsey x Magnum : la collaboration colorée et engagée

Halsey, nouvelle égérie Magnum 2020

Connue pour ses looks colorés et extravagants et son côté engagé pour différentes causes, notamment celles des artistes noirs, Halsey était sans aucun doute la meilleure artiste à choisir pour devenir l'égérie de la nouvelle campagne inspirante de la marque Magnum.

Le but de #FidèleAuPlaisir ? "Nous encourager à rechercher ce qui nous fait vraiment plaisir", peut-on lire dans le communiqué de presse et pour Halsey, être fidèle au plaisir signifie "ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur d'essayer quelque chose au risque d'échouer ou de se mettre dans l'embarras".

"Quelle chance j'ai d'être là aujourd'hui"

La chanteuse, célèbre en partie pour son titre Without Me, ne pouvait sûrement pas espérer mieux comme collaboration : "c'est toujours un honneur de travailler avec une entreprise qui souhaite aider les gens à assumer qui ils sont vraiment et à repousser leurs limites encore plus loin. Quand vous êtes petits, vous rêvez de grandir et d'avoir un travail en relation avec les glaces. Quelle chance j'ai d'être là aujourd'hui", explique-t-elle dans une vidéo coulisses.

Pour immortaliser cette campagne, Magnum a fait appel au photographe Peter Don, avec qui Halsey collabore depuis cinq ans. La star et son complice signent là un photoshoot coloré en parfaite adéquation avec la glace rose créer pour la nouvelle campagne : "les photos réalisées dans le cadre de la campagne Magnum® donnent vie à la personnalité unique de l'artiste, à son attitude intrépide et révèlent son plaisir ultime, la musique." La marque a aussi dévoilé une jolie publicité où des artistes dévoilent leur vraie personnalité comme le DJ Kiddy Smile, connu pour provoquer les codes de la mode.