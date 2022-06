Fratè : Thomas Ngijol et Samir Guesmi cohabitent en Corse, la bande-annonce pleine d'humour

Dumè (Thomas Ngijol) et Lucien (Samir Guesmi) se font la guerre dans Fratè

Fratè raconte l'histoire de Dumè (Thomas Ngijol), qui perd son père. Après l'enterrement de son patriarche dans son village en Corse, il apprend qu'il a un frère : Lucien (Samir Guesmi). Et si Dumè est le fils adoptif, Lucien est le fils de sang. S'ils veulent toucher l'héritage du padre décédé, ils vont devoir vivre dans la maison familiale pendant un mois entre "fratés"... Et comme le montre la bande-annonce du film, les personnages vont avoir du mal à cohabiter ensemble dans le maquis. La guerre sera vite déclarée entre les fistons !

Karole Rocher y déclare son amour pour la Corse

Avec Fratè, Karole Rocher a en quelque sorte écrit une lettre d'amour à la Corse. D'ailleurs, Vezzani en Haute Corse, où se déroule l'intrigue du film, est le village de ses grands-parents. La réalisatrice y a passé presque tous ses étés depuis qu'elle est née. Ses filles (dont Barbara Biancardini qui co-réalise Fratè) et son mari Thomas Ngijol aussi connaissent bien ce lieu important et familial. Un long-métrage qui est décidément une véritable histoire de famille et d'amour donc.

A noter que c'est la quatrième fois que Karole Rocher et Thomas Ngijol collaborent ensemble au cinéma (ils avaient aussi travaillé sur Fastlife, Black Snake, la légende du serpent noir et Madame Claude).

