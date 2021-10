France vs Belgique ou Kylian Mbappé vs Romelu Lukaku, le duo de choc que l'Europe va suivre de près

Après une rentrée décevante lors des matchs de septembre comptant pour les éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 (2 nuls et 1 victoire), les Bleus feront face à un nouveau défi de taille en octobre. Et pour cause, les coéquipiers de Hugo Lloris affronteront la Belgique le 7 octobre 2021 lors de la demi-finale de la Ligue des Nations.

Un match, deux ambitions fortes

Une rencontre capitale pour l'EDF avec des enjeux importants. La Belgique, n°1 au classement FIFA, aura à coeur de se venger de la Coupe du Monde 2018 et la France peut espérer une première finale dans l'histoire de cette compétition.

Selon l'ex-joueur du PSG David Ginola, cette demi-finale à venir sera en effet l'occasion idéale pour chacune des deux équipes de montrer sa solidité. Du côté de la Belgique, la sélection aura notamment pour ambition de remporter son premier titre international, "La qualité est là avec beaucoup de talent sur toute la ligne. Mais ils ne parviennent pas à franchir le pas qui les mènerait vers un titre. Il ne faudrait pas que cette génération dorée passe à coté de quelque chose de grand".

Et pour la France ? Déjà habituée aux succès, l'équipe aura pour principal enjeu de rappeler au monde entier son véritable niveau face à un cador et ainsi remettre la pression sur la concurrence en vue de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. David Ginola déclare : "Les derniers matchs ont été un peu compliqués pendant l'Euro. On s'est rendu compte qu'aligner Mbappé, Griezmann et Benzema n'était pas forcément la meilleure formule. L'équipe a revu ses forces et ses qualités, les Bleus sont donc en mesure de battre les Belges."

Un duel explosif entre Mbappé et Lukaku

Plus important encore, David Ginola a partagé son excitation à l'idée de voir s'affronter les deux sensations Romelu Lukaku (Chelsea) et Kylian Mbappé (PSG). Les deux attaquants vedettes qui partagent des similitudes dans leurs techniques et leurs qualités impressionnantes, devraient capter l'attention du monde entier lors de ce match. David Ginola explique : "Lukaku et Mbappé sont deux joueurs fondamentalement différents. Lukaku est plus un joueur d'appui, de percussion, de puissance et athlétique, Mbappe est plus sur la vélocité et la technique."

L'ex-star des Bleus l'a ensuite confié, ces deux joueurs sont l'assurance d'un très grand spectacle sur le terrain, "Les deux sont capables de marquer à tout moment", mais également de nombreuses surprises au cours du match, "A propos de Romelo Lukaku, la France doit se méfier de lui. Cette équipe belge est tellement complète et talentueuse au niveau offensif, qu'il y a toujours un autre loup qui sort du bois. On va se focaliser sur Lukaku et il crée de l'espace pour un autre, donc la défense française a du pain sur la planche."

Et ça tombe bien, du suspense et des coups d'éclat, c'est tout ce que l'on recherche devant un match international !