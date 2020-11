AliExpress revient avec son célèbre Double 11 : préparez-vous à shopper plein de bons plans

AliExpress s'adapte et innove pour vous

Et en cette période difficile de reconfinement, se rendre sur AliExpress pour acheter aussi bien des produits dont on a besoin que des produits qui nous font plaisir est très important. Vous pouvez profiter du Double 11 pour vous faciliter la vie et vous faire penser à des choses plus positives. Attentif aux internautes du monde entier et à l'évolution de leur shopping face au coronavirus, le site détenu par le groupe Alibaba s'est adapté. AliExpress a ainsi renforcé son service client, a amélioré son système de livraison et a mis l'accent sur l'innovation pour améliorer l'expérience consommateur.

Grâce aux livestraming sur AliExpress par exemple, les influenceurs testent en direct les produits qu'ils ont achetés sur le site, dévoilent leurs produits coups de coeur et donnent des conseils. Vous pouvez leur faire confiance les yeux fermés ! Et en plus, grâce au système de protection des consommateurs, vous pouvez acheter sur AliExpress en toute sécurité.

Alors préparez-vous pour le Double 11 !

Publi-communiqué