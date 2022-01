Zayn Malik infidèle à Gigi Hadid... façon Fifty Shades of Grey ? Sa maîtresse supposée témoigne

Entre Zayn Malik et Gigi Hadid, c'est terminé. En octobre 2021, on apprenait que le couple s'était séparé et le chanteur était accusé par Yolanda Hadid, la mère de son ex, de violences après une dispute. Depuis, le chanteur se serait inscrit sur une appli de rencontres. Mais il n'aurait pas attendu la fin de son histoire avec la mannequin pour passer à autre chose.

"Mes expériences avec lui étaient comme Fifty Shades of Grey"

Dans une interview donnée au tabloïde The Sun, Abi Clarke, star de la télé-réalité The Only Way Is Essex (TOWIE en version abrégée), a dévoilé avoir eu une aventure avec Zayn Malik avant sa rupture avec Gigi Hadid. La britannique a expliqué qu'elle ne savait pas que le chanteur était encore en couple au moment de leur histoire. Elle confie qu'ils se sont rencontrés dans un bar à Los Angeles et que Zayn Malik l'aurait ramenée chez lui. Et selon elle, le chanteur aurait une chambre "façon donjon", comme dans la saga Fifty Shades of Grey.

"Mes expériences avec lui étaient comme dans Fifty Shades of Grey. La chambre de Zayn était toute noire contrairement au look clair et moderne du reste de sa maison. Il y avait un grand lit à baldaquin avec des draps en soie et des rideaux autour. J'avais l'impression d'entrer dans un donjon. Je l'appelais mon Mr Grey. Nous avons parlé du livre et du film et ça l'a fait rire. Il adore. On a passé un bon moment ensemble" assure la jeune femme.