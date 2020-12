Wonder Woman 3 : Warner Bros et DC commandent déjà une suite au cinéma

Quelques jours seulement après sa sortie au cinéma ET en streaming sur HBO Max aux USA, Wonder Woman 1984 est déjà assuré d'avoir le droit à une suite. Alors que le film ne sortira pas avant 2021 en France, les premiers résultats au box-office américain (16,7 millions de dollars de recettes récoltés ce week end malgré la pandémie et le peu de salles ouvertes) et en matière de visionnages en ligne (le film a déjà surpassé les attentes du studio concernant HBO Max) ont visiblement convaincu Warner Bros et DC de poursuivre l'aventure.

Wonder Woman 3 confirmé

A l'heure actuelle, aucun détail n'est encore connu sur ce nouvel opus, mais on sait déjà que Gal Gadot se glissera toujours dans la peau de Diana et que Patty Jenkins - pourtant récemment recrutée par Disney pour un film Star Wars, se chargera une nouvelle fois de la réalisation. Une décision forte de la part des studios, puisque Wonder Woman devient ainsi la première héroïne issue du DCEU à obtenir trois films, là où les deux grosses stars de DC (Superman par Henry Cavill et Batman par Ben Affleck) ont étonnamment échoué.

Enfin, pour l'anecdote, là où certains observateurs craignaient de voir Warner Bros snober petit à petit les salles de cinéma afin de se consacrer exclusivement au streaming / VOD (méthode potentiellement plus rentable avec moins de gains à partager), le studio a confirmé que la récente mise en ligne de Wonder Woman 1984 sur HBO Max n'était qu'une exception imposée par la crise sanitaire actuelle. Dans un communiqué, Toby Emmerich - président de WB, a en effet promis que ce troisième film aura donc bien le droit à une sortie au cinéma.