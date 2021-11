Viens faire du bénévolat, grâce à la plateforme simple et rapide de Bouygues Telecom !

Bouygues Telecom lance la plateforme parfaite pour trouver une mission de bénévolat

Faire du bénévolat, ça te dit mais tu ne sais pas comment t'y prendre ? Pas la peine de se poser 30 000 questions ou de chercher partout sur internet, trouver un engagement bénévole c'est moins compliqué que suivre une saison de Dark sur Netflix. Et ce grâce à Bouygues Telecom, qui dévoile une super plateforme d'engagement (clique ici pour y aller) pour te lancer dans le bénévolat.

C'est simple et rapide, que tu sois chez Bouygues Telecom ou non : une fois sur le site, tu n'as qu'à choisir ta thématique (animaux, environnement, solidarité...), donner la date à laquelle tu veux t'engager et dans quelle ville de France. Puis tu précises si tu veux une mission récurrente, une mission en famille ou une mission à distance. Tu cliques ensuite sur "C'est parti", et la plateforme te propose la mission bénévole qui te correspond ! Bref, ça te prend moins d'1 minute chrono pour trouver ta mission, c'est encore plus rapide que quand Joe de You stalke ses crushs sur le net !

Le site fait le lien entre associations et bénévoles en toute simplicité. La mission trouvée se fait vraiment en fonction de toi, de tes envies, de ton lieu de vie et de ton agenda. Pour le choix de la mission, il y a plus de 10 000 missions disponibles dans plein de domaines différents. A toi de voir l'engagement que tu préfères. Et tu peux choisir d'en faire juste quelques heures, une journée, un week-end, pendant tes vacances ou plus régulièrement pendant l'année, seul(e), en famille ou avec tes ami(e)s. C'est toi qui décides !