Venom - Let there be Carnage : avant de découvrir cette suite, petit récap du premier film

Un affrontement épique

La raison ? Drake a de son côté eu le temps de fusionner avec Riot, le fameux symbiote en fuite. Or, là où Venom est un symbiote plutôt badass et WTF, Riot est à l'inverse totalement fou et violent, et ne rêve que d'une chose : mettre fin à l'espèce humaine telle qu'on la connait en permettant à ses semblables de fusionner avec nous. Une ambition inquiétante qui ne plait ni à Eddie, ni à Venom - plutôt content d'être loin des autres symbiotes, et qui les oblige donc à s'allier et profiter de leur nouvelle puissance pour stopper ce danger imminent.

S'ensuit alors un affrontement aussi long qu'intense, qui nous offre des séquences de combat particulièrement épiques. Ca se bastonne sec, on en prend plein les yeux et à la fin... c'est Venom qui sort grand vainqueur de ce duel. Une happy ending non assumée par le symbiote qui assure être lui aussi un vilain en qui il ne faut pas avoir confiance (mais c'est trop tard, on a déjà envie d'être son BFF), et qui permet à Eddie de retrouver son travail !