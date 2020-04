Vegedream accusé par sa petite amie de l'avoir frappée : il donne sa version

"Elle m'a mis un coup de poing"

Face à ces graves accusations, l'interprète de Ramenez la coupe à la maison a pris la parole sur Snapchat pour donner sa version : "C'est très très grave ce qui est en train de se passer. Ma relation a été mise au grand jour. Je pense que c'est ce qu'elle voulait depuis le départ. Je ne cracherai pas, je ne dirai pas plein plein de choses pour descendre cette personne parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé pendant longtemps. J'ai pris soin d'elle. (...) On a eu des histoires comme dans tous les couples. (...) En trois ans, il ne s'est jamais rien passé. J'ai toujours été serviable, j'ai toujours fait les choses comme je le devais même si on a eu nos hauts et nos bas. J'ai rien à cacher."

Vegedream poursuit : "Elle est venue en bas de chez moi avec ses copines et sa tante. Sa tante voulait qu'on se parle, qu'on s'explique. Elle n'est pas venue pour arranger les choses. Les insultes ont fusé dans tout les sens. Il y a des caméras de surveillance en bas de chez moi, tout a été filmé, c'est ça qui est dommage. (...) Elle a tout fait pour me pousser à bout. Je ne voulais vraiment pas réagir à la base. Elle m'a mis un coup de poing, une première fois. Je n'ai pas bougé, elle m'a remis un coup de poing et je l'ai poussée. Au moment où je l'ai poussée, ses copines ont fait un truc de 2013, elles me sont toutes rentrées dedans. Elle a envoyé mon adresse à plein de gars de son quartier pour dire que je l'avais frappée. Je regrette de l'avoir poussée."