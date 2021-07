Quel Looney Tunes es-tu ?

Tu es : Bugs Bunny

Comme Bugs Bunny, tu es amusant(e) voire farceur, amical(e) et loyale) envers tes proches. Tu es également rusé(e) et intelligent(e). Sur le terrain, tu es plus malin/maligne que tes adversaires et réussi à les provoquer.



Tu es : Lola Bunny Comme Lola Bunny, tu es confiant(e) et déterminé(e). Tu as un fort caractère et tu n’as pas froid aux yeux ! Tu es également plutôt sportif/sportive et un fin connaisseur de basket-ball.

Tu es : Daffy Duck Comme Daffy Duck, tu es survolté(e) et imprévisible. Tu as un caractère bien trempé et une pointe d'égocentrisme. Tu es doté(e) d’un bon sens de l’humour et nourrit un vrai intérêt pour le basket.

Tu es : Bip Bip Comme Bip bip, tu es extrêmement rapide et tu n’as pas de temps à perdre. Energique et toujours pressé(e), tu devances tous tes adversaires sur le terrain. Personne ne peut te battre à la course, tu es tout simplement trop rapide !

Pour toi, quels sont les éléments qui font un match de basket parfait ?

Comment préfères-tu regarder un match ?

Tu préfèrerais être quel joueur ?

Quel serait la couleur de ton maillot ?

Quel élément serait le plus humiliant pour toi pendant un match ?

Pour toi, quelle est la qualité la plus importante d’un joueur au basket ?