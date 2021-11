TEST LOVE : comment arrives-tu à surpasser une rupture et à retrouver l'amour ?

Une rupture, on le sait toutes et tous, c'est compliqué à gérer. Et chacun de nous a une façon bien différente de gérer ça. Et toi, comment arrives-tu à surpasser une rupture et à chercher de nouveau l'amour ? Fais notre test pour le découvrir. Pour plus de tips sur l'amour, retrouve l'émission Love Talk avec Meetic sur Twitch à 14h30 aujourd'hui !

Les ruptures font partie de la vie amoureuse. D'ailleurs tout le monde en parle : dans les livres (Tessa et Hardin dans la saga After), dans les comédies romantiques (Lara Jean et Peter dans A tous les garçons que j'ai aimés 3), dans les musiques (l'album "Sour" d'Olivia Rodrigo)... Bref, c'est un sujet qui a souvent été traité, parce que c'est universel. En revanche, chacun a sa propre manière de réagir à une séparation. Comment fais-tu pour surpasser une rupture ? Arrives-tu à passer à autre chose après une séparation et à aller de l'avant ? Est-ce que tu cherches de nouveau l'amour rapidement ? Fais notre test spécial love sur PRBK pour le savoir, et découvre quel est ton profil après une rupture !

TEST LOVE : comment tu arrives à surpasser une rupture ? Après une rupture, tu es du genre à rester tout(e) seul(e) chez toi, sous ta couette ou sous ton plaid, à manger et à mater des rom-com en pleurant. Après une rupture, tu essayes de faire le deuil de ta relation en parlant à tes ami(e)s, en voyant tes potes et en essayant de sortir. Après une rupture, tu veux oublier ton ex et passer à autre chose. Comment ? En faisant des nouveaux dates et en tentant de trouver de nouveau l'amour. Après une rupture, tu est plutôt du genre à... La série qui te ressemble le plus quand tu viens de te faire larguer ? La musique que t'as envie d'écouter en boucle après avoir rompu ? Le film que tu conseilles de voir après une rupture ? L'émission qui te remonte un peu le moral après une séparation ? Les vidéos YouTube qui te redonnent le sourire ?