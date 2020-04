Skam saison 6 : Marilyn Lima (Manon) de retour ? Le réalisateur confirme

Présente depuis la saison 1 de Skam, sur France tv.slash, Marilyn Lima a dû s'absenter lors de la saison 5 pour une très bonne raison : elle a décroché son premier rôle principal au cinéma dans le film Une sirène à Paris aux côtés de Nicolas Duvauchelle. L'actrice est donc partie tourner le long-métrage, mais à l'origine, l'interprète de Manon était prévue au casting de Skam France saison 5 : "La saison 5 a été écrite au départ en incluant le personnage de Manon, mais comme Marilyn Lima n'était finalement pas disponible, on a dû faire des modifications de dernière minute", a expliqué le scénariste, Niels Rahou.

Le retour de Manon (Marilyn Lima) !

"Il fallait laisser la place à Arthur/Robin. J'ai eu de la peine à partir, mais je savais qu'il y avait encore de magnifiques comédiens, de magnifiques histoires", a confié Marilyn Lima en interview avec PRBK... sans nous avouer son retour dans Skam France saison 6, qui sera centrée sur Lola, la soeur de Daphné jouée par Flavie Delangle ! Non, non ce n'est pas une blague, promis.

C'est David Hourrègue, le réalisateur, qui a annoncé la bonne nouvelle en légende d'une photo de Philippine Stindel (Emma), Lula Cotton-Frapier (Daphné), Assa Sylla (Imane) et Coline Preher (Alexia) : "En plein tournage de l'une des plus électriques soirées de #skamfrance (La saison 6 ne sera pas en reste sur ce point...), petite photo de mon crew moins Manon qui fera un retour "remarqué" en fin d'épisode entre les boys." On comprend donc mieux pourquoi Marilyn Lima nous a répondu "vrai et faux" lorsqu'on lui a demandé si elle allait revenir dans la saison 6 de Skam France, dont la date de diffusion aurait été dévoilée. Elle sera donc bien présente, mais pas tout le temps. C'est déjà mieux que rien, non ?