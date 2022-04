Segpa : 3 bonnes raisons de courir voir la comédie produite par Cyril Hanouna

A l'origine une web-serie qui a cumulé des millions de vues, Segpa d'Ali et Hakim Boughéraba est désormais un film produit par Cyril Hanouna et porté par un humour délirant et une tchatche marseillaise débridée.

L'histoire : Afin de toucher certaines aides, le Principal du prestigieux collège Franklin D. Roosevelt accueille une classe de SEGPA au sein de son établissement. En revanche, bien décidé à ne pas laisser ces élèves ruiner la réputation de l'école et contaminer les autres classes, ce dernier va imaginer un plan pour les virer sans que cela ne soit découvert. Problème ? Non seulement les SEGPA se plaisent et jouissent d'une certaine popularité, mais surtout, ils découvrent le fameux projet du Proviseur et décident à leur tour de contre-attaquer.

Le Sous-doués de 2022

Segpa cherche à divertir et à faire rire. Mission accomplie pour cette comédie qui ne manque pas de moments forts et de situations délirantes. Le film joue habillement avec les clichés et enchaîne sketchs et punchlines. Segpa (Sections d'enseignement général et professionnel adapté), sorte de version 2022 du classique Les Sous-doués de Claude Zidi, devrait raviver quelques souvenirs du côté des spectateurs (voir la bande-annonce dans notre diaporama), qui nous rappelle notamment à quel point l'époque du collège est importante et source de nombreux marqueurs mémorables dans une vie.