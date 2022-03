Sabrina Ouazani (Kung-Fu Zohra) : 3 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur l'actrice

Sabrina Ouazani sera bientôt à l'affiche du film Kung-Fu Zohra au côté de Ramzy Bedia, qui sort en salles de cinéma ce mercredi 9 mars 2022. L'histoire ? Celle de Zohra (Sabrina Ouazani), une mère de famille battue par son mari Omar (Ramzy Bedia), qui va lutter contre les violences conjugales en apprenant le kung-fu. Et qui va rendre coup pour coup !

Une comédie pop malgré le sujet de fond sur drame social, qui fait penser à un mix entre Karaté Kid (ou Cobra Kai pour les plus jeunes) et Jusqu'à la garde. Ici, la comédienne prouve une fois de plus son talent en montrant l'émancipation d'une femme via un sport de combat. Un film girl power, avec une star badass et une réalisation fun, signée par Mabrouk el Mechri (à qui on doit notamment le film JCVD avec Jean-Claude Van Damme et plusieurs épisodes de la série Maison Close sur Canal+).

A l'occasion de la sortie de Kung-Fu Zohra sur grand écran, zoom sur Sabrina Ouazani. Vous avez pu la voir dans Des hommes et des dieux, Tout ce qui brille, La Source des femmes, De l'autre côté du périph, Pattaya, Taxi 5, Break ou encore Plan Coeur sur Netflix, mais voilà ce que vous ne saviez peut-être pas sur cette actrice incroyable.

Sabrina Ouazani voulait être prof de sport ou journaliste

Au départ, Sabrina Ouazani n'était pas partie pour devenir actrice. Elle voulait être professeure de sport ou journaliste. Car comme elle l'avait confié à Paris Match, entrer dans le monde du cinéma lui semblait impossible : "Je n'avais jamais osé penser devenir actrice. Pour moi, c'était comme être princesse !". Mais son talent brut, sa justesse, auront fini par lui ouvrir les portes du 7ème art.

L'actrice a décroché son premier rôle à 13 ans

C'est à l'âge de 13 ans à peine que Sabrina Ouazani a décroché son tout premier rôle. Celui de Frida, pour le film L'Esquive d'Abdellatif Kechiche, sorti en 2007. Le tournage se déroulait dans le quartier du Franc-Moisin, près de la cité où elle vivait à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Alors ado, elle avait été inscrite par sa mère à l'audition. "Je n'étais évidemment pas du tout destinée à une carrière dans le cinéma. Et puis, un jour, ma mère a vu une annonce pour le casting" qui était "affichée à l'arrêt du tramway..." s'est-elle souvenue Télé 7 Jours. Et ce beau geste maternel a transformé sa vie.

Grâce à sa prestation, Sabrina Ouazani avait été nommée pour le César du meilleur espoir féminin en 2005. A noter qu'elle a de nouveau tourné avec Abdellatif Kechiche dans La Graine et le Mulet.

Elle a fait de la danse classique, du rugby, de l'escalade, du basket-ball...

Sabrina Ouazani est une grande sportive ! Depuis toute petite, elle a besoin de bouger. "Papa est ouvrier magasinier. Nous ne roulions pas sur l'or. Au lieu de partir en vacances, ils nous inscrivaient à toutes sortes d'activités sportives mises en place pour les jeunes du quartier" avait-elle expliqué à Paris Match, "J'ai pu faire ainsi de la danse classique, de l'escalade, du hockey sur rollers, du basket-ball, du canoë-kayak et même du rugby ! Talonneuse, en première ligne dans les mêlées... Avec mon équipe, on a été jusqu'en demi-finale au championnat de France. J'étais hyperactive".

Et si Mabrouk el Mechri l'a choisie pour incarner Zohra, c'est d'ailleurs pour son jeu d'acting mais aussi sa facilité avec le sport. "C'est une des meilleures actrices franco-maghrébines en France, j'aime sa voix, elle rit beaucoup, elle a une présence très physique et elle a eu une formation en arts du cirque. C'était facile pour elle de se connecter au kung fu et aux arts martiaux" a-t-il déclaré à cineuropa.org. Et elle s'est entraînée pendant deux mois pour les besoins du film.

Kung-Fu Zohra est à voir au cinéma dès ce 9 mars 2022.

Publi-communiqué