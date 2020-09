Quand Léna Situations gâche le prank de Jonathan Cohen...

Camille Lellouche, Gradur, Iris Mittenaere, Jarry, Caroline Receveur, Soolking, Inès Reg, Keen'V, Philippe Lacheau... On ne compte plus les invités qu'ont reçu Guillaume Pley et Jimmy Labeeu sur le plateau du QG. Ce vendredi 25 septembre 2020, ils recevaient Jonathan Cohen à l'occasion de la sortie de la saison 2 de Family Business le 11 septembre dernier sur Netflix. Pour sa venue, la production avait prévu de piéger l'interprète de Joseph, grand habitué des blagues. Mais c'était sans compter sur Léna Situations, qui a tout gâché...

Quand Léna Situation gâche la prank...

La youtubeuse qui a elle aussi participé à l'émission à l'occasion de la sortie de son livre "Toujours plus" a prévenu Jonathan Cohen et a balancé la caméra cachée sans aucun scrupule, montrant du doigt chaque caméra cachée dans sa loge. "Léna Situations est rentrée dans ta loge en te prévenant qu'il y avait des caméras cachées, mais sans savoir que t'allais être piégé dans les 30 secondes. Il y avait toute l'équipe cachée.", explique Guillaume Pley.

"Elle nous nique la journée !"

Un moment très dôle qui a chamboulé les plans de toute l'équipe, qui attendait patiemment de piéger l'acteur. "On est là depuis 13h, c'est le seul gag qu'on veut faire de ouf, et elle nous nique la journée !", s'amuse l'un d'eux. Ils se sont alors rattrapés avec le plan D : piéger des gens qui se trouvaient dans la salle d'attente... Suivant les dires de tous ceux en coulisses, un technicien leur a balancé tout ce qui se trouvait dans la salle, avant de dire plein de choses insensées ! Il leur a ensuite demandé de fermer les yeux pour que Jonathan Cohen puisse entrer dans la salle. Du grand n'importe quoi, comme vous pouvez le voir dans la vidéo présente dans notre diaporama ci-dessus.

Retrouvez ci-dessous le lien de l'émission en intégralité :