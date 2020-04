Pékin Express 2020, la finale : Aurélie & Pauline VS Julie & Denis qui doit gagner ? Votez

C'est la dernière ligne droite de Pékin Express 2020 pour Julie & Denis et Aurélie & Pauline ! Après plusieurs semaines de compétition intense contre leurs adversaires éliminés Fabrice & Ingrid, Mathieu & Thomas, Maxime & Alizée, Cécilia & Matthieu et Thierry & Maurice, le couple et les soeurs lilloises vont s'affronter pour la dernière lors d'une finale de haute-voltige, lors de laquelle Denis va d'ailleurs affronter sa plus grande peur : le vertige. Bon courage !

Julie & Denis ou Aurélie & Pauline, votez pour votre binôme finaliste préféré

En tout cas, cette ultime étape est une revanche aussi bien pour Aurélie & Pauline que pour Julie & Denis car les deux binômes étaient déjà arrivés en finale lors de leur premier Pékin Express en 2008 pour la saison 3, pour les soeurs, et en 2013 pour la saison 9, pour les amoureux au tempérament explosif. Ils sont d'ailleurs comme ça dans la vraie vie si vous vous posiez la question : "Pékin Express, c'est une aventure filmée. Nous n'avons pas le temps de jouer. Nous sommes sanguins, c'est notre manière de fonctionner. Nous montons très vite dans les tours pour redescendre aussi vite", ont-ils expliqué en interview avec Corsematin.

L'enjeu est donc encore plus importants pour les finalistes. Qui va gagner Pékin Express 2020 (ou Pékin Express : La Route Mythique) ? Qui va remporter les 100 000 euros ? Est-ce que ce sera Julie et Denis, qui sont parents d'une petite fille, ou Aurélie et Pauline, accusées d'avoir été avantagées par la production en demi-finale. En attendant la réponse, vous pouvez toujours partager votre préférence en votant pour le binôme que vous soutenez dans notre diaporama.