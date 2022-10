OMEN Crossover : Erwan Abautret à la rencontre de l'ex-basketteur Stephen Brun

Qui a dit que les jeux vidéo ne servaient qu'à s'amuser ? S'ils nous divertissent au quotidien, ils peuvent aussi nous apporter bien plus que quelques heures de détente. Jouer à des jeux permet aussi d'ouvrir ses horizons, de rencontrer de nouvelles personnes et de créer des liens. Après la rencontre entre Gastronogeek et Jean-Baptiste Ascione puis celle de Zack et Saïd Dorbani, au tour de deux passionnés de basket de se retrouver.

OMEN Crossover : Erwan Abautret x Stephen Brun

C'est dans un lieu culte du basket à Paris qu'Erwan Abautret a donné rendez-vous à Stephen Brun. Le co-fondateur de la First Team connaît bien l'ancien joueur de Pro A qui a également fait ses armes avec l'équipe de France de basket, au côté de Tony Parker. Aujourd'hui devenu consultant, il s'est remémoré l'époque où il jouait professionnellement et comblait son temps en jouant. "J'ai eu ma période jeux vidéo à fond." avoue Stephen Brun. Son jeu de prédilection ? "Il y a un jeu qui est légendaire quand tu es basketteur qui est NBA 2K. Malheureusement je n'ai pas eu la chance de jouer en NBA donc j'ai pas eu droit à mon personnage donc il fallait le créer." explique-t-il.

Aujourd'hui encore, Stephen Brun reste impressionné par ce jeu culte. "Je me rappelle à l'époque de l'évolution de la réalité du jeu, les graphismes.... Tu as vraiment l'impression que c'est Stephen Curry qui est vraiment sur le terrain et qui contrôle." déclare-t-il. Mais a-t-il encore la main ? C'est ce que l'on va découvrir dans la prochaine vidéo où Erwan Abautret et Stephen Brun s'opposeront lors d'une partie de NBA 2K.

Publi-communiqué.