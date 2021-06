Mujdat Saglam (Objectif Reste du Monde) viré pour violence ? Il dément, Lila confirme et balance

L'arrivée de Feliccia dans Objectif Reste du Monde a provoqué un véritable tsunami dans la villa. Les téléspectateurs ont assisté au règlement de comptes entre Mujdat Saglam et Feliccia, suite à leur rupture, à un violent clash entre Milla Jasmine et Feliccia et à une grosse dispute entre Lila Taleb et Mujdat. Dispute qui serait apparemment partie très loin, à tel point qu'elle a dû être coupée au montage.

"Je n'ai jamais levé la main sur qui que ce soit"

D'après les rumeurs, Mujdat Saglam se serait montré violent avec Lila après qu'elle a insulté ses enfants : du verre aurait volé en éclats, une bagarre aurait éclaté... Voilà donc pourquoi l'ex de Milla Jasmine aurait réellement quitté l'aventure. Contrairement à ce qu'on a pu voir sur W9, il ne serait pas parti de son plein gré. C'est la production qui l'aurait viré suite à son comportement violent.

Un comportement violent que Mujdat a démenti en vidéo sur les réseaux sociaux : "Je n'abandonne pas, mais il y a certaines personnes qui ont dit 'c'est soit lui, soit nous' donc j'ai dû quitter cette aventure parce que je n'avais pas le choix, sinon je ne l'aurais jamais quittée ! Je tiens à préciser que je n'ai jamais été violent, je me suis énervé comme beaucoup d'autres se sont énervés, mais je n'ai jamais levé la main sur qui que ce soit. Je n'en veux absolument pas à la production, elle a dû faire des choix. C'est comme ça."

Lila Taleb confirme son altercation violente avec Mujdat Saglam

De son côté, Lila Taleb a donné une version très différente de celle de son ancien prince dans Les Princes et les princesses de l'amour 4. Elle a notamment confirmé que Mujdat Saglam a bien fait preuve de violence envers elle sur le tournage d'Objectif Reste du Monde : "J'ai eu un très gros clash avec Mujdat, qui est parti loin. J'ai eu très peur, ça a été très violent, pas digne d'un comportement qu'on peut avoir en tournage (...) C'est pour ça que Mujdat a été exclu. Il n'a pas trop digéré le fait que je dise la vérité sur Feliccia et lui, qu'ils se connaissaient d'avant et que tout était joué. Ca se voyait, c'était surjoué."

La candidate a ensuite confié : "Il est parti en vrille, il a tout cassé, les pots de fleurs, les vases... Des bouts de verre sont venus sur moi, je suis partie à l'infirmerie. Il a insulté mes parents, ma famille. Des gros mots horribles. En tournage, il n'y a des comportements qu'on ne peut pas avoir. C'est pour ça qu'il a été exclu très rapidement par la production (...) Il a pris un verre, il s'est rapproché très proche de Milla en la menaçant (...) Ensuite, on lui a tous dit de se calmer. Il est parti, il est revenu 20 minutes après et il m'a fait la même chose. Il a insulté ma famille, mes parents, et c'est là que les autres ont pété un plomb et ont pris ma défense."

"Je ne savais pas que Mujdat n'avait pas le choix"

Avant de partir, Mujdat Saglam a eu l'accord de la production pour faire son mea culpa auprès des candidats. On comprend donc mieux la séquence où il présente ses excuses, mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Feliccia, de nouveau en couple avec Mujdat, a pris la défense de son chéri en vidéo : "Jusqu'à la fin du tournage, je ne savais pas que Mujdat n'avait pas le choix. Le problème est que certaines personnes ont dit 'soit c'est moi, soit c'est lui'. La prod a donc dû faire un choix (...) Je pensais qu'il partait de son plein gré, parce que j'étais là. Je ne savais pas qu'on l'a fait sortir parce qu'il ne pouvait pas rester dans l'aventure à cause de choses qui n'ont pas été montrées. Je pensais qu'il m'abandonnait vraiment."

Elle ajoute : "Certaines personnes ont parlé des enfants de Mujdat et ce n'était pas des compliments. C'est pour ça que ça a explosé. Mujdat n'a jamais été violent, je précise. Il n'est pas violent et il n'a jamais été violente. C'est pour ça qu'il n'a pas eu le choix et qu'il devait sortir de l'aventure, mais moi, on ne m'a rien dit."