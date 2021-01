Mujdat Saglam (Les Princes) "gros vicieux" et "hypocrite" ? Katia balance sur son comportement

Après Laure-Marie, c'est Katia que Mujdat Saglam a décidé d'éliminer des Princes et les princesses de l'amour 4. Un choix surprenant tout aussi surprenant que le premier puisque l'ex de Milla Jasmine n'a jamais caché avoir eu un coup de coeur pour sa nouvelle prétendante, d'autant plus qu'il lui a promis de la garder peu de temps avant les éliminations. Katia a d'ailleurs laissé éclater sa colère en découvrant le choix de son prince, mais après la diffusion de l'épisode de son départ, elle a balancé des révélations chocs sur le comportement de Mujdat.

Katia s'attaque à Mujdat Saglam

En story sur Instagram, la candidate des Princes de l'amour 8 a notamment affirmé que l'influenceur aurait fait du forcing pour l'embrasser et dormir avec elle : "Avec Mujdat, on avait l'air proche à la télé, mais en vrai, ce n'était pas trop comme ça. C'était plus un rapprochement physique. Déjà, il avait le seum parce que je n'ai pas voulu l'embrasser lors d'un cap ou pas cap. Une heure avant les éliminations, il m'a dit mot pour mot 'je te garde, tu es mon coup de coeur'.

Katia poursuit : "En tout cas, le mec il voulait que galoche et dormir avec les filles, et ça, toutes les prétendantes de Mujdat pourront le confirmer. Au début il était là pour le show. Maintenant, si il est heureux, tant mieux pour lui, j'en n'ai rien à faire. Il était là 'ça fait combien de temps que t'as pas couché avec un mec ? T'es pas en manque ?' De quoi je me mêle ?"

"Gros hypocrite, gros vicieux"

Katia a ensuite confié : "Gros hypocrite, gros vicieux, je me rappelle même une heure avant les éliminations, il me disait qu'il ne pouvait pas garder Lila, qu'elle était trop à fond, ça fait depuis 1993 qu'elle me kiffe, en plus de ça elle agit comme si on était mariés." Voilà qui a le mérite d'être clair !

Les téléspectateurs se demandent encore pourquoi Mujdat Saglam a gardé la pote d'Illan, Lila Taleb. En tout cas, l'ex-candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 ne regrette pas son choix puisqu'après l'élimination de Katia, il a fait la connaissance de Feliccia, avec qui il est en couple aujourd'hui.