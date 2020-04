Molotov pour l'école : la nouvelle rubrique de Molotov pour vous aider à étudier à la maison

Suivre les cours quand on est à la maison depuis plus d'un mois, ce n'est pas forcément simple. Mais il faut se faire une raison : la reprise des cours pour les élèves d'écoles primaires, de collèges et de lycée, approche. Et ce serait dommage d'être complètement paumé en se retrouvant devant son prof.

Molotov lance Molotov pour l'école

Molotov a pensé à tous les élèves en lançant sa nouvelle rubrique Molotov pour l'école, accessible dès la maternelle et jusqu'à la terminale. Les élèves peuvent voir via l'application de nombreux programmes spécialement sélectionnés pour coller aux programmes scolaires. Ces programmes sont organisés par classe et par thèmes pour encore plus de facilité ! Vous pouvez donc regarder des reportages, des documentaires, des films ou des pièces de théâtre tout en apprenant.

Mais ce n'est pas tout ! En plus de ces programmes, Molotov pour l'école rend aussi accessible plus de 1000 cours en vidéo, conformes aux programmes officiels, de la 6ème à la Terminale. Ces cours d'une dizaine de minutes chacun ont été conçus par des enseignants et sont diffusés en partenariat avec SchoolMouv, 1er site d'accompagnement scolaire 100% digital.

Totalement gratuit

Et en plus, pas besoin de débourser un centime pour y avoir accès ! L'intégralité de Molotov pour l'école est accessible gratuitement jusqu'au 15 mai. Si vous avez été convaincus, les cours en vidéo seront ensuite disponibles sur abonnement pour 19,99€ par mois, et les contenus issus des chaînes payantes sont eux disponibles sur abonnement au tarif de la chaîne (le plus souvent avec un mois gratuit).

Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site Molotov pour l'école.

Publi-communiqué.