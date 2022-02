Milla Jasmine soutenue après la fuite de sa vidéo clash avec son mari : "ça me rassure de ne pas être la seule hystérique"

Ce mercredi 2 février, une vidéo mettant en scène Milla Jasmine a fait scandale sur la toile. Sur les images prises à son insu, on voit la candidate des Marseillais vs le Reste du Monde complétement hystérique et insulter très violemment son mari Lorenzo. Si beaucoup s'amusent à déjà imaginer un divorce, la candidate et influenceuse a également reçu de nombreux messages de soutien de la part de ses fans ou de personnalités de la télé-réalité et a tenu à remercier tout le monde.

Jazz Correia soutient Milla et pousse un coup de gueule.

Malgré le bad-buzz, l'ex de Mujdat a aussi reçu de nombreux messages de soutien de la part de ses fans, mais aussi de ses collègues candidats de télé-réalité. Lila Taleb, Hilona, Mélanie ORL, Aurélie Dotremont, Jazz Correia... Toutes ont poussé un coup de gueule dans leurs stories Instagram, ne supportant pas qu'une personnalité publique puisse être filmée comme ça, sans être d'accord. "Je suis vraiment choquée. Pas de la vidéo, mais de vous, les malades qui trainent dans les rues de notre planète. Pourquoi filmer ça ? La meuf, c'est une bête de foire ? Elle a pas le droit de péter un câble contre son mari ? (...) Que l'on soit connus ne vous donne pas le droit de nous humilier et nous ne sommes pas obligés d'accepter de tout vous partager" a posté celle qui a récemment donné naissance à un petit London Sky. "Ca me rassure de ne pas être la seule hystérique"

Milla remercie tout le monde pour les messages de soutien.

Visiblement touchée par ces messages, Milla a tenu à remercier tout le monde dans sa story Instagram. "Merci pour tous vos messages les filles, ça me fait du bien. Non, je ne suis pas fière de parler comme ça, filmée ou pas. Mais ça me rassure de ne pas être la seule hystérique" a déclaré l'influenceuse au salaire exorbitant, avant de conclure : "Dans la vraie vie, je suis la même qu'à la télé, je ne joue pas un rôle. Et si j'ai hurlé comme ça, même si ce n'est pas beau car ça reste mon mari, j'avais mal avant tout".