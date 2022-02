Love Talk : passez votre Saint-Valentin avec Meetic sur LeStream

Love Talk, l'émission immanquable avec Meetic et LeStream

C'est reparti pour Love Talk. Meetic et LeStream vous invitent pour de nouveaux coaching et talk. Puisqu'on est le 14 février, cette émission qui débute à 20h30 sera dédiée à la St-Valentin. Pour commencer, les animateurs et invités débattront autour de la fête de l'amour avec des anecdotes et leurs meilleurs tips.

En seconde partie, vous pourrez découvrir les candidats qui ont décidé de tenter l'expérience Meetic : ils sont quatre à s'inscrire sur l'appli pour trouver l'amour et vont bénéficier des meilleurs conseils d'Elodie. On pourra suivre leur évolution tout au long de cette saison 3 de Love Talk.

Pour suivre ce Love Talk, rendez-vous ICI sur la chaine LeStream.

Le deuxième live est d'ores et déjà programmé au 24 mars prochain.

Publi-communiqué.