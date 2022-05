Love Talk : histoires d'amour dans les jeux vidéo, profils de célibataires... C'est le retour de Meetic x LeStream

Love Talk, l'émission Meetic x LeStream, est de retour ce jeudi 5 mai 2022 sur Twitch ! Dina et Nanix vont une nouvelle fois animer le live, avec la coach en amour Elodie Chevalier qui donnera des conseils love. L'invitée sera Karal, une fan de gaming qui évoquera les histoires d'amour les plus importantes dans les jeux vidéo et parlera de sa propre vie perso.

Love Talk de Meetic x LeStream : Love Topic avec Karal sur l'amour dans les jeux vidéo Love Talk, l'émission Meetic x Le Stream sur Twitch, revient ce jeudi 5 mai 2022. Dina et Nanix sont toujours à l'animation, en compagnie d'Elodie Chevalier, coach en amour. Dans la première partie de l'émission, Love Topic, l'invitée Karal qui est fan de gaming donnera son avis sur les plus belles histoires d'amour dans les jeux vidéo. The Witcher, la franchise Zelda... Les jeux sont nombreux à avoir des rom-coms qui n'ont rien à envier au cinéma ! À lire aussi Splinter Cell de retour : Netflix prépare une série adaptée des jeux vidéo Bayonetta 3, Mario Party Superstars, Animal Crossing... les annonces jeux vidéo de Nintendo Direct Netflix lance ses jeux vidéo : comment jouer, liste des jeux... tout ce qu'il faut savoir Love Stories : que sont devenus les célibataires ? Puis, vous pourrez suivre la suite des Love Stories Rappel. Dans les Love Talk avec Meetic dans LeStream, vous pouvez suivre plusieurs célibataires qui s'inscrivent sur Meetic, pour voir évolution et voir s'ils ont suivi les conseils de la love coach. Que sont-ils devenus ? Sont-ils toujours à la recherche de l'amour ? Ont-ils finalement trouvé le big love ? Vous aurez un récap sur quelques profils présentés lors des précédentes émissions, pour savoir s'ils ont avancé dans leur quête du grand amour. Le Love Profile de Karal Vous pourrez ensuite découvrir le Love Profile de Karal, l'invitée du Love Talk. Cette partie est également un prétexte afin d'avoir quelques anecdotes. Comment aborde-t-elle quelqu'un ? A-t-elle déjà utilisé une appli de rencontres ? Est-elle stressée pour le premier date ? Quels sont les critères qu'elle cherche chez une personne ? Une façon fun de découvrir des anecdotes de la vie de Karal. Pour suivre ce Love Talk, rendez-vous ICI sur la chaine LeStream. Publi-communiqué.