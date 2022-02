Lila (10 couples parfaits 5) explique sa technique du compte privé sur Insta pour gagner des followers (INTERVIEW)

Lila Taleb (10 couples parfaits 5) en compte privé sur Insta parce que les internautes "ne s'abonnent pas forcément"

Au casting de 10 couples parfaits 5 sur TFX, Lila Taleb a accordé une interview vidéo Match ou Next à PRBK. La candidate de télé-réalité nous a parlé de son couple avec Ahmed dans l'émission, de son clash avec Sarah Lopez en début d'aventure mais aussi des rumeurs de relation avec le footballeur Adil Rami ou encore sa bagarre avec Maeva Ghennam à Dubaï. Et Lila nous a aussi expliqué, toujours en toute transparence, pourquoi son compte Instagram est privé, comme beaucoup d'autres candidats et candidates.

"Match fort" pour passer son compte Instagram en privé nous a répondu Lila, "On va être honnête. Tout simplement, les candidats, quand on est en diffusion, on a énormément d'audiences qui viennent sur notre page, mais qui ne s'abonnent pas forcément". C'est donc une technique utilisée par les influenceurs pour pousser les internautes à s'abonner à leurs comptes.

"Quand on fait de la télé, c'est aussi pour l'audience et notre visibilité"

Parce que de nombreux internautes veulent voir, liker et/ou commenter les posts et les stories des candidats et des candidates de télé-réalité, mais ne s'abonnent pas toujours pour autant. "Ils vont revenir tous les jours pour voir notre contenu" sans s'abonner a détaillé l'ex prétendante dans Les Princes de l'amour 8, aussi vue dans Objectif Reste du Monde, "donc du coup, au niveau des abonnés, soit on stagne, soit on monte, mais très très doucement. Et quand on se met en compte privé, on l'a tous compris, on monte très vite".

En les "obligeant" à s'abonner à leurs comptes, Lila et les autres les influenceurs gagnent ainsi en nombre de followers et donc gagnent aussi en audience et en visibilité. Ce que confirme celle qui a vécu dans la villa de GIMS et DemDem dans 10 couples parfaits 5 : "C'est vrai que quand on fait de la télé, faut pas se le cacher, c'est aussi pour l'audience et notre visibilité".

