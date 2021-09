Les 4 tips de la Love Coach de Meetic pour trouver l'amour

1. Etre VRAIMENT ouvert(e) à l'amour

Tout le monde rêve d'un happy end à la Chuck et Blair (Gossip Girl). Sauf que si Cendrillon a été rapide pour trouver son prince charmant, dans la vraie vie, trouver l'amour est plus compliqué que dans les contes de fées. "La première chose" pour trouver l'amour, "c'est d'être vraiment ouvert(e) à l'amour" nous a expliqué Elodie Cavalier, coach en amour. Mais il faut vraiment être prêt(e) intérieurement à vouloir aimer. "Souvent on a l'impression que parce qu'on est sur une appli de dating, on est ouvert(e), sauf qu'à l'intérieur de soi on a plein de peurs, on a plein de doutes, on a plein de croyances, on a plein de blocages, on a plein de traumatismes du passé... Et en fait on est pas vraiment ouvert(e)" a ainsi souligné la fondatrice de Just a Better Me.

Mais que veut dire être ouvert(e) à l'amour ? "Ça veut dire j'ai un peu fait de chemin, je me suis remis(e) de ma dernière rupture" a-t-elle déclaré, "j'y vais sans être en mode je suis replié(e) sur moi-même, je prends tout mal, à être dans la suspicion, à tout le temps faire des comparatifs avec ses ex...". Au contraire, "j'y vais en me disant je suis prêt(e) à rencontrer quelqu'un, à m'ouvrir, à m'intéresser" parce que "rencontrer l'amour c'est une question d'ouverture à l'autre".