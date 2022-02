La Villa des coeurs brisés 7 : un prétendant de Camille Froment viré après les révélations d'Alix ?

"Cette personne, Will, qui est venu dans le but de séduire Camille, c'est un mec qui a tabassé et volé son ex pendant deux ans" accuse le blogueur, avant d'ajouter : "Il a tabassé son ex même devant ses parents jusqu'à la laisser presque morte dehors". "Franchement, faire venir des personnes comme ça sur le tournage et en plus pour Camille qui a vécu la même situation avec son ex ???" s'interroge-t-il ensuite en taguant les comptes du programme et de la chaine.

Alix, qui a déjà créé un véritable raz-de-marée médiatique en novembre dernier en déclarant avoir vu une vidéo d'Illan en plein acte d'agression sexuelle, a confirmé les accusations de Wassim TV dans sa story Instagram. "Je vous le confirme, il a été avec une amie à moi pendant des années. Il l'a volée, trompée et tabassée. C'est même moi qui l'ai emmenée porter plainte après un énième tabassage et vol de sa CB. Sans compter les meufs qu'il a filmées et posté sur snap à leur insu... Super la TVR aujourd'hui, de mieux en mieux..." a écrit l'ex de Benjamin Samat. Le blogueur a ensuite assuré que la production aurait vu ses stories et celle d'Alix et aurait viré le prétendant du tournage.