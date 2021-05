La Chronique des Bridgerton saison 2 : un gros changement avec une intrigue LGBTQ ? L'autrice valide

Gros succès du début 2021 sur Netflix, La Chronique des Bridgerton est déjà renouvelée jusqu'à la saison 4. Actuellement, c'est la saison 2 qui est en préparation : le tournage a déjà débuté et des photos prises par les paparazzi ont montré un premier aperçu du duo phare des futurs épisodes : Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley). La suite de la série produite par Shonda Rhimes adaptera le deuxième roman de la saga littéraire de Julia Quinn mais va aussi apporter quelques nouveautés, comme ce fut le cas pour la saison 1.

Dans la première saison, les fans ont notamment pu découvrir plusieurs personnages créés spécialement pour la série comme la Reine Charlotte, qui aura droit à son spin-off, ou bien Sir Henry Granville (Julian Ovenden). Benedict (Luke Thompson), le frère de Daphné, sympathisait avec cet artiste qui vivait une histoire d'amour avec un homme. Une intrigue qui, selon certains internautes, pourrait signifier que Benedict pourrait être gay ou bisexuel dans la suite. Ce qui n'est pas le cas dans le 3e roman. D'autres pensent que c'est Eloise (Claudia Jessie) qui pourrait en fait être lesbienne.

Un Bridgerton sera-t-il gay ?

Mais est-il possible que l'un des Bridgerton soit gay ou bisexuel dans La Chronique des Bridgerton, ce qui serait donc un gros changement par rapport aux romans ? La version espagnole du magazine Cosmopolitan a posé la question à Julia Quinn. Et cette dernière n'est absolument pas contre ! Interrogée sur cette possibilité, elle a tout même confié qu'elle ne prenait pas ce genre de décisions : "Cela ne me surprendrait pas du tout mais je ne sais pas s'ils vont le faire. Je ne fais pas partie du processus d'écriture, je ne suis que consultante. Et je vois les scripts quand ils sont terminés. Ce genre de changement leur appartient".

L'autrice avoue quand même qu'elle aimerait bien voir ce changement dans la série. "Il y a un personnage gay, Henry Granville, mais il est secondaire. Ce serait génial d'avoir un protagoniste LGBT. (...) La série est plus inclusive avec un casting sans préjugé racial (...) Je suis très reconnaissante à l'équipe de Shondaland de m'avoir montré ce qu'ils pouvaient faire avec mes livres. Cette équipe est énorme, je ne suis qu'une seule personne. Imaginer l'un des Bridgerton gay me parait une bonne idée car l'objectif de la saga est de montrer que tout le monde mérite une fin heureuse" a-t-elle ajouté.