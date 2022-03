Kung-Fu Zohra : Le top des filles badass qui font des arts martiaux

Élodie Yung (The Defenders) fait du karaté

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Élodie Yung est une française qui pratique des arts martiaux, dont le karaté et qui a s'est entraînée avec des Yamakasi. Elle a notamment joué dans la série frenchy Les Bleus, premiers pas dans la police, mais elle est surtout connu à l'international pour son rôle d'Elektra dans les séries Daredevil et The Defenders. Eh oui, Élodie Yung fait partie de l'univers Marvel ! Elle a aussi tourné dans plusieurs films d'action grâce à son savoir-faire dans les combats, comme Banlieue 13 : Ultimatum, G.I. Joe : Conspiration, Gods of Egypt et Hitman and Bodyguard.