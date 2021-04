Kellyn (Objectif Reste du Monde) fait voeu d'abstinence : "C'est un choix mûrement réfléchi"

Kellyn ajoute : "Visiblement, elle voulait quand même créer un problème là où il n'y en avait pas. Je ne comprends pas l'acharnement et encore moins lorsque les personnes concernées savent déjà la vérité, mais elles veulent en jouer pour créer de fausses histoires. Ce n'est pas mon amie, ça ne l'a jamais été. C'était une pote de tournage avec qui j'ai passé une semaine de ma vie."

"Tout le monde connaît ton vrai visage"

Lila Taleb, ex-prétendante de Mujdat Saglam dans Les Princes de l'amour 8 et candidate d'Objectif du Reste du Monde, lui a alors répondu : "Essaie de retourner la situation. Quand on s'est fait prendre la main dans le sac, c'est bien bas de la personne que tu es (...) J'ai beaucoup discuté avec Dylan et tout le monde connaît ton vrai visage. On m'a avertie plus d'une fois, mais j'ai préféré voir de moi-même plutôt que d'écouter les rumeurs. Je laisse toujours la chance aux gens de prouver qu'ils ne sont pas de mauvaises personnes. A mes risques et périls. On ne m'y reprendra plus de faire rentrer de gens aussi malsains et mauvais dans ma vie."