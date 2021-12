Juduku : le jeu débarque en appli pour sauver ton réveillon du jour de l'an

Comme l'an dernier, il faudra encore compter sur les gestes barrières et un nombre d'invités limité pour fêter la fin de cette année 2021 pourrie et basculer vers 2022, qu'on espère enfin cool. Mais ce n'est pas une raison pour déprimer et passer la soirée en solo.

Après avoir conquis déjà un million de joueurs, le jeu JUDUKU débarque sur nos téléphones avec son appli dispo sur App Store et sur PlayStore. Le concept ? Répondre en quelques secondes (entre 6 et 14 selon ton choix) à des questions qui vont révéler les pires pensées de tes potes. Michou, Tibo InShape, Darko, VodK ou encore Pierre Croce ont déjà validé. Quelques exemples de questions ?

- Citer 3 raisons de rester célibataire

- Cite 3 potes que tu ne présenterais pas à ta soeur ou fille

- Nomme une partie du corps que tu volerais bien à chacun des joueurs assis autour de la table

- Imagine les 3 pires lieux pour un premier date

- Cite seulement 3 des mecs que ton/ta pote a pécho

- Cite 3 causes dont tu n'as absolument rien à foutre...

En tout, 10 modes t'attendent : Apéro chill, Hardcore, Action/vérité, Beauf, Jacquie et Michel, Confession... Tu peux même créer ton propre pack avec des cartes personnalisées et un nouveau mode sera ajouté chaque mois.

Que ce soit en début de soirée pour chauffer l'ambiance, pendant la soirée pour un 31 inoubliable, ou en fin de soirée pour terminer en beauté, l'appli Juduku n'a qu'un risque : te faire louper le passage à 2022 tellement tes potes et toi seront à fond.

Pour télécharger gratuitement Juduku, ça se passe ICI sur l'App Store et ICI sur Play Store.

