Illan (Les Marseillais) et Giuseppa (La Villa 6) règlent leurs comptes après leur rupture 💔

Après sa rupture avec Victoria Mehault, Illan Cto s'est mis en couple avec Giuseppa, à découvrir bientôt dans La Villa des Coeurs Brisés 6, mais il n'est pas resté longtemps avec puisqu'elle l'a largué au bout de deux mois. Les deux ex ne sont pas restés en bons termes après leur rupture, d'autant plus que Illan a révélé qu'ils ont essayé de se laisser une seconde chance avant que Giuseppa ne le trompe avec le copain de Lila Taleb (Les Princes et les princesses de l'amour 4).

Illan et Giuseppa prêts à se remettre en couple ?

Depuis cette infidélité, l'ex-candidat des Marseillais VS Le reste du monde 5 a bloqué la jolie brune des réseaux sociaux et est parti faire sa vie avec sa coloc, Milla Jasmine, à Dubaï, mais a-t-il réellement oublié Giuseppa Ciurleo ? Pourrait-il se remettre en couple avec elle ? La candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6 a décidé de le confronter en live sur Instagram : "Dans quel état d'esprit, tu es par rapport à moi ? Est-ce que tu m'en veux toujours ? Est-ce que tu m'as pardonné ? Je voulais savoir si on pouvait avancer tous les deux dans nos vies sans qu'il y ait de rancune ?"

"Il n'y a pas de rancoeur, tu fais ta vie, je fais la mienne", a répondu Illan, de manière très froide, avant de confier : "Il n'y a pas de retour en arrière, ce n'est pas possible, désolé." Giuseppa a ensuite repris la parole en tenant un discours contradictoire : "Je ne veux pas te récupérer, ni me remettre avec toi à part s'il y a un malentendu (...) Tant que tu ne me donneras pas de seconde, je ne te lâcherai pas. Tu es quelqu'un de bien et quelqu'un que j'ai énormément aimé."

"Je ne reviens pas en arrière"

L'ex de Vanessa Lawrens, lui, garde la même version : "Je ne reviens pas en arrière. Quand je suis en couple avec quelqu'un, quand je me sépare et qu'il y a eu une autre personne après, entre temps, c'est impossible que je me remette avec la personne. Je n'y arrive pas, c'est psychologique."

Illan a ensuite confirmé dans sa story Insta qu'il ne comptait pas se remettre en couple avec Giuseppa : "Il n'y aura jamais, je dis bien jamais, de retour avec elle. Je n'ai plus rien contre elle en soi, je ne lui souhaite que du bonheur, vraiment. Quand je me sépare, je ne me remets jamais avec mes ex. Je dis bien jamais. Et si vous voulez savoir pourquoi, c'est parce qu'en fait, quand j'ai une relation avec une fille, si depuis le jour où j'ai rencontré cette fille là, il y a eu une autre personne, je n'y arrive pas."