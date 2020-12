Huawei et Guillaume Pley organisent un live exceptionnel avec des surprises

Une soirée en live avec Guillaume Pley

Il n'y a jamais rien à la télé et vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix ? Ça tombe bien, ce mercredi 9 décembre 2020 Guillaume Pley vous attend sur la chaîne YouTube de Huawei France à l'occasion d'un live exceptionnel en compagnie de François Hingant (Directeur Produit et Retail de Huawei).

Au programme de cette soirée ? Le duo reviendra sur 5 des produits les plus emblématiques de la marque afin de mettre en avant leurs qualités et particularités vis-à-vis de ce qui peut se faire ailleurs et vous aider à compléter votre liste de Noël. Ainsi, ce sont les écouteurs sans fil FreeBuds Pro, la montre connectée Watch GT 2 Pro, le smartphone Mate40 Pro, la tablette MatePad Pro et l'ultrabook MateBoox X Pro qui seront à l'honneur. Et croyez-nous, il sera difficile de ne pas avoir envie de craquer devant ces petits bijoux technologiques.

Huawei France en Père Noël

Mais ce n'est pas tout, Huawei France a également décidé de se montrer généreuse en cette fin d'année. De fait, ce sont 2 cadeaux incroyables qui sont d'ores et déjà possibles de gagner sur la page Instagram de la marque, à savoir : un MateBook D15 AMD et une Watch GT 2 Pro. Pour tenter votre chance, rien de plus simple, il vous suffit d'envoyer "Je participe #RestonsConnectés" en MP, d'ajouter aussi un commentaire sous le post Insta de l'animateur (ci-dessous), et de croiser les doigts pour être tiré au sort ce soir, durant le live.

Enfin, pour ceux qui n'auraient pas la chance de remporter ces deux lots, sachez que Huawei va également mettre en place, de 19h à 22h ce mercredi 9 décembre 2020, une baisse de prix hallucinante sur ses produits. Oui, le FreeBuds Pro passera ainsi de 169,99€ à 129.99€, tandis que le MateBook X Pro i7 2020 passera de 1399,99€ à 1119.99€.

Noël avant l'heure !