High School Musical : Lucas Grabeel n'est pas certain qu'il rejouerait Ryan pour cette (bonne) raison

En 2006, Disney Channel diffusait le premier volet de High School Musical qui a révélé Zac Efron et Vanessa Hudgens mais qui a surtout été un grand succès puisque deux suites, dont une sortie au cinéma, ont vu le jour. Même si la franchise a remis les comédies musicales au goût du jour, elle n'était pas la plus innovante en matière de représentation de la communauté LGBTQ+. Pourtant, comme l'a révélé le réalisateur Kenny Ortega, il a toujours considéré l'un des personnages comme étant gay : Ryan Evans, le jumeau de Sharpay jouée par Ashley Tisdale. Mais le metteur en scène a expliqué qu'il n'a pas voulu explicitement évoquer sa sexualité, par peur que Disney ne rejette son idée. Suite à cette révélation, c'est Lucas Grabeel, l'interprète de Ryan, qui a réagi.

Pourquoi Lucas Grabeel ne voudrait pas rejouer Ryan

Interrogé par TMZ, celui qui a fait une apparition dans High School Musical, la comédie musicale : la série a évoqué cette révélation sur l'homosexualité de Ryan. Une chose qui aurait pu le faire changer d'avis sur le fait de jouer le personnage. Non pas à cause de l'homosexualité de Ryan mais parce que lui est hétéro et qu'il considère que les rôles de personnages gay devraient être d'abord réservés aux acteurs qui le sont également (ce qui était assez rare il y a quelques années). "Il y a tellement d'acteurs gays talentueux qui auraient pu tenir ce rôle tout aussi bien que moi." a-t-il confié. Et d'ajouter : "Si High School Musical devait être fait aujourd'hui, je ne suis pas certain que je jouerais Ryan. J'adorerais mais la dernière chose que je veux, c'est voler une opportunité à d'autres personnes. En tant qu'homme blanc et hétéro, je sais que même sans essayer, j'ai pris des opportunités à d'autres."

L'acteur était au courant de l'homosexualité de son personnage

Lucas Grabeel avoue aussi qu'il savait déjà que Ryan était gay dans la trilogie et dévoile avec eu une discussion avec le réalisateur à l'époque du tournage. "Un jour, je suis allé voir Kenny et je lui ai dit : 'Est-ce-qu'on peut parler de mon personnage ? Ryan est gay non ?'. Il m'a répondu : 'Eh bien, c'est un sujet sensible parfois avec des programmes pour enfants. Je ne suis pas certain que Disney soit prêt pour ça. Je suis d'accord avec toi et je pense qu'on a l'opportunité de montrer cela'" s'est souvenu l'acteur. Depuis, Disney a (un peu) évolué, mais pas suffisament pour de nombreuses associations, en matière de représentation LGBTQ+. Le studio, via Disney+, a récemment fait un pas en avant en dévoilant le court-métrage d'animation Out qui met en scène le premier héros ouvertement gay de Pixar.