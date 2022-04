Haneia (Les Princes 9) accusée d'être une escort : face à la nouvelle rumeur, elle s'explique et contre-attaque

Il y a quelques jours, Haneia s'est retrouvée au centre d'une étrange rumeur. Selon le blogueur Aqababe, la candidate des Princes et Princesses de l'amour 9 aurait profité de son récent séjour à Mykonos pour devenir escort. Et afin d'appuyer ses propos, il a dévoilé quelques photos de la jeune femme auprès d'un inconnu.

Haneia accusée d'être une escort

Info ou intox ? Alors que la star de la télé-réalité avait dans un premier temps préféré se taire face à ces révélations, elle a finalement tenu à réagir cette semaine en constatant l'ampleur de cette polémique. Et sans surprise, Haneia a formellement démenti une telle activité de sa part.

"Ce n'est pas parce que je marche à côté d'un monsieur ou que je parle à quelqu'un dans les rues de Mykonos que je le fréquente", a-t-elle dans un premier temps déploré sur Instagram, avant d'expliquer qu'elle était tout simplement la cible d'une mauvaise personne depuis plusieurs années, "Une certaine fille essaye de me nuire depuis plus de 5 ans, ça a commencé dans les Anges 9 en m'inventant une vie et ça continue jusqu'à aujourd'hui. La jalousie peut détruire des vies".

L'influenceuse dément la rumeur...

Puis, toujours lors d'une story, Haneia - régulièrement la cible de telles rumeurs, a rappelé que le monde de l'escorting n'était pas compatible avec ses valeurs actuelles. "Je ne fréquente pas de personnes qui ne seraient pas en accord avec moi pour construire une famille, et avoir des enfants plus tard, a-t-elle assuré. Je ne suis pas dans ce système de consommation de la société, je préfère vivre simplement qu'au-dessus de mes moyens".

En parlant de valeurs, c'est notamment la raison principale qui l'a motivée à sortir du silence. Du haut de ses 200 000 abonnés sur Instagram / 80 000 abonnés sur Snapchat, elle connait l'influence qu'elle peut avoir auprès des autres et ne veut pas renvoyer une fausse image, "Je sais qu'aujourd'hui je suis suivie par des milliers de jeunes, et ça me fait extrêmement mal au coeur ce genre d'informations. Parce que je n'ai pas envie que des filles croient que c'est comme ça qu'on vit. Qu'elles se disent 'Haneia elle pourrait faire ça du coup nous aussi'".

... et contre-attaque

Enfin, après avoir contextualisé la photo en précisant qu'elle ne connaissait pas l'homme photographié à ses côtés, qu'il s'agissait simplement d'un inconnu qui s'était montré trop insistant alors même qu'elle ne voulait pas de sa compagnie, Haneia a déclaré : "Maintenant il faut arrêter de m'inventer une vie, je pense que je vaux mieux que cette photo".

Et comme des actes parlent plus que des paroles, Haneia a laissé entendre qu'elle allait porter plainte contre la personne à l'origine de cette rumeur, lassée d'être victime de ce harcèlement. "Ca a quand même un impact. Ca ne s'arrêtera jamais", s'est-elle lamentée.