Gourmands et fiers de l'être : Ferrero lance Gourmandise4ever

Une gourmandise positive

En 2020, la tendance est au "mieux". Mieux penser, mieux se déplacer, mieux s'habiller, mieux se maquiller, mieux manger, mieux bouger... Un mode de vie qui est relayé partout : dans les médias (à la télévision, dans les journaux, à la radio), sur les réseaux sociaux, dans la publicité et même dans notre entourage. Partout, le "mieux manger" est conseillé : moins de sucres, moins de gras, plus de ci, moins de ça... Ce qu'on savoure dans nos assiettes est devenu une affaire publique. On se retrouve donc confronté à devoir choisir un camp : celui du "mieux". Et si on arrêtait de choisir ? Et si on arrêtait de tout "mieux" faire pour simplement s'aimer et s'accepter ?

Vive le body positive et le food positive ! Ferrero lance son mouvement Gourmandise4ever, pour tous ceux qui assument leur gourmandise. Ce mouvement redonne goût à la gourmandise. Celle-ci n'est pas une mauvaise habitude, elle peut être responsable. Et c'est ce que la marque prône : une gourmandise positive, sans culpabilité et sans excès. Une gourmandise responsable, équilibrée et saine. Ferrero a toujours eu pour philosophie de rappeler qu'on peut avoir une alimentation saine tout en s'offrant des petits plaisirs gourmands. Parce que tout est une question d'équilibre ! Les gourmands le savent bien ! Alors réapprenons à être gourmands.

Gourmandise4ever, un mouvement de partage et de plaisir

Le partage est aussi une notion au coeur de la gourmandise, et donc du mouvement Gourmandise4ever. Même si ces derniers mois, beaucoup de choses ont changé, la valeur "partage" célébrée par Ferrero est toujours là, intacte. En cette période difficile, se retrouver et partager des moments précieux avec nos proches est plus que jamais nécessaire. Des fêtes de famille et des retrouvailles entre amis, avec un peu de gourmandise, nous rapprochent de l'essentiel. Alors prenons plaisir à faire plaisir à ceux qu'on aime.

Gourmandise4ever rassemble, même au-delà de l'entourage : il se veut fédérateur. Ferrero veut réunir tous les gourmands, les petits et les grands, les personnes âgées et leurs petits-enfants, mais aussi les héros du quotidien. La gourmandise est universelle. Elle nous unit et nous rapproche.

Publi-communiqué.